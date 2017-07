Daniel Martin: "Osteopaat heeft me in deze Tour gehouden"

Daniel Martin was zondag betrokken bij de zware crash van Richie Porte in de afdaling van de Mont du Chat. Porte moest opgeven, Martin bleef in koers.

De Ier liep geen breuken op, maar zag de voorbije dagen wel stevig af. Gisteren kon Martin na de finish zijn fiets met veel moeite inruilen voor een zitje in de ploegbus.

"Maar op de fiets gaat het goed", lachte Martin vanochtend bij Sporza. "Ik heb nog pijn, maar ik kan fietsen. Mijn osteopaat Anthony Pauwels (de broer van renner Serge, red) heeft me in deze koers gehouden."

"We hebben gisteren weer wat progressie geboekt in mijn rug. De zwelling neemt eindelijk af. Ik voelde me gisteren al een beetje de oude, maar ik kan nog niet uit het zadel gaan en versnellen. Maar er is elke dag verbetering en daar ben ik tevreden mee."