D-day voor Van Avermaet: "Meer stress dan anders"

Greg Van Avermaet imponeerde gisteren in de rit naar Foix. "Ik had een heel goeie dag", zegt de BMC-Belg. "Het was een beetje eigenaardig, maar ik ging vanzelf mee met de favorieten."

"Ik wou 50 kilometer meedraaien en dan rustig binnenkomen. Maar na 50 kilometer zat ik nog in de eerste groep, al was het maar een rit van 100 kilometer."

Van Avermaet lijkt dus klaar om straks te ontploffen. "Ik zit me al de hele Tour te sparen. Dit was geen leuke Tour voor mij, want er waren weinig kansen. Er was de rit naar Longwy, daarna was het saai volgen voor mij."

Voelt Van Avermaet meer druk dan anders? "Ik voel wel druk", zegt de olympische kampioen. "Toen ik gisteren in bed kroop, was ik toch wel met winnen bezig. Er is een beetje meer stress dan anders."