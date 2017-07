Papa Quintana: "Movistar is mijn zoon aan het opbranden"

Nairo Quintana (Movistar) werd in de voorbije Giro pas in de afsluitende tijdrit uit de roze trui gereden en trok enkele weken later ook met klassementsambities naar de Tour. Maar de dubbel Giro-Tour pakte niet goed uit voor de Colombiaan.

"Het is me niet goed bevallen. Volgend jaar zal ik me weer vooral op de Tour focussen en dan zal ik beter voor de dag komen", liet Quintana in de Pyreneeën optekenen.