Wie vervangt Sagan als uitdager van Van Avermaet in Rodez?

Wie de top 20 van 2015 bestudeert, stelt meteen vast dat de sprinters de lastige laatste kilometer niet zullen overleven. Marcel Kittel en André Greipel kunt u alvast van uw lijstje schrappen.

John Degenkolb krijgt wel een prominente plaats. De Duitser werd twee jaar geleden 4e en kan de finale van vandaag dus aan.

De naweeën van de val in de tumultueuze sprint met Cavendish en Sagan lijken overigens verteerd, zijn tweede plaats na Kittel in Bergerac is daarvan het bewijs.