Details maken het verschil: "Tijdrithelm kan Bardet eindzege Tour kosten"

Romain Bardet prijkt voorlopig op de derde plaats in het klassement van de Tour, op 25 seconden van gele trui Fabio Aru. Maar zijn achterstand kan nog oplopen als hij in de tijdrit op de voorlaatste dag niet van helm wisselt.

"Zijn afgeronde helm kan hem de eindzege kosten", zegt Blocken, specialist in windfysica. "Zijn helm is niet aerodynamisch: in de twee tijdritten levert hem dat 47 seconden tijdverlies op."

"Bij een druppelvormige helm wordt de luchtstroming geleidelijk over de helm geleid. Bij Bardet zit er een gat achter de helm en dat zorgt voor turbulentiezuiging, wat heel negatief werkt. Ik heb hem aangeraden om die helm niet meer te gebruiken."

Als je weet dat Bardet - met zijn "slechte" helm - in de eerste tijdrit een seconde sneller was dan Aru, dan kan hij de Italiaan nog terughalen met een nieuwe tijdrithelm. Al was Froome wel 39 seconden sneller dan Bardet in Düsseldorf.