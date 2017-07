Landa: "Of ik sterker ben dan Froome? Ik denk het niet"

Velen hadden Alberto Contador in de aanval verwacht vandaag, en zo geschiedde. Dat hij kompanie zou krijgen van Mikel Landa had niemand echter zien aankomen. Past het allemaal in het masterplan van Sky, of broedde Landa vandaag op een eigen plannetje? "Het doel is nog steeds om met Froome de Tour te winnen", reageert hij koel.

"Ik zag Contador aangaan en dat is altijd een mooi wiel om te volgen. Een rit zoals vandaag is hem op het lijf geschreven, zeker met zijn explosiviteit. Ik sprong achter hem aan en we hebben goed samengewerkt", aldus Landa.

De ritoverwinning ging uiteindelijk naar Warren Barguil, maar de escapade van Mikel Landa leverde hem wel de 5e plaats in het klassement op. "Ik heb even nagedacht over de gele trui, maar ik wist dat dat heel moeilijk ging worden."