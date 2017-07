Visbeek, ploegleider Sunweb: "Eindelijk komt Warrens talent bovendrijven"

Voor vandaag oogde de balans van Sunweb redelijk mager in deze Tour. Sprinter Michael Matthews kon tot nog toe niet optornen tegen de hegemonie van Marcel Kittel, en Warren Barguil liet zich de ritzege vorige week afsnoepen door Rigoberto Uran. Vandaag was het dan toch prijs voor Sunweb en Barguil: de Fransman reed de hele dag in de aanval en klopte zijn kompanen in de sprint.

Ploegleider Aike Visbeek stak zijn vreugde niet onder stoelen of banken. "Ongelooflijk wat Warren hier klaarspeelt. Zo'n ritzege op 14 juli, dat maakt het voor hem nóg specialer. Afgezien van de woelige openingsfase bleef hij heel rustig. Deze zege is een groot compliment voor hem en voor de ploeg in zijn geheel", reageerde Visbeek.