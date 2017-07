Anarchie of masterplan bij Sky? Knaven: "Froome is en blijft kopman"

Het tactische plannetje van Team Sky riep heel wat vragen op. Mikel Landa maakte oorlog in de pittige bergrit, maar zorgde zichtbaar ook voor nervositeit bij zijn kopman Chris Froome. Wat was de uitleg van ploegleider Servais Knaven?

"Dit was een nieuwe tactiek, hé", lachte Knaven bij Sporza. "We zitten nu in een andere situatie: we hebben het geel niet, maar Landa stond voor de rit wel nog dichtbij in het klassement. Hij is heel snel een bedreiging voor veel renners."

"We wilden de koers niet zelf laten ontploffen, maar wilden kijken wat andere renners zouden doen. Er zaten meer renners in de situatie van Landa, renners zoals Contador of Quintana die op enkele minuten stonden. Als zij gingen, kon Landa mee. En dat pakte perfect uit."