Lange lijdensweg van Fuglsang is voorbij: de Deen geeft op

Jakob Fuglsang (32) had de eerste rustdag in de Tour als 5e in het klassement bereikt. De Deen kon samen met ploegmaat Fabio Aru een aantrekkelijk Astana-duo vormen in de bergritten, maar een val in de vlakke etappe naar Pau woensdag gooide roet in het eten.

Fuglsang liep bij de val breukjes in zijn pols en elleboog op, maar zette nog door. Gisteren verloor hij bijna een halfuur, vandaag kwam de Deen ook al in de eerste kilometers in de problemen.

"Ik hoop vandaag de tijdslimiet te halen", vertelde Fuglsang vanochtend nog aan Sporza, maar de dappere Deen zag uiteindelijk in dat zijn inspanning onverantwoord was en stapte uit de Tour.