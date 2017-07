Retour 15 juli 1999: de glimlach (en de blunder) van Dierckxsens

Maar de brede glimlach van Dierckxsens maakte al snel plaats voor andere gevoelens. De Belgische kampioen werd kort na zijn triomf door zijn ploeg Lampre uit de Tour gezet.

Dierckxsens moest na zijn ritzege naar de gebruikelijke dopingcontrole en was daarbij iets te loslippig. De ritwinnaar verkondigde aan een Belgische UCI-afgevaardigde dat hij enkele maanden voor de Tour een inspuiting met cortisone had gekregen voor kniepijn.

De test van Dierckxsens in Saint-Etienne was negatief, maar de Belgische kampioen had zichzelf in de voet geschoten. Voor de injectie met cortisone had Dierckxsens een attest nodig, iets wat hij niet kon voorleggen.

De Italiaanse ploeg van Lampre stuurde zijn ritwinnaar meteen naar huis. Dierckxsens werd 6 maanden geschorst. In 2005 stopte hij met fietsen.