Poulidor: "Als Bardet vanavond het geel draagt, dan wint hij de Tour"

"Op 14 juli heeft al vaak een Fransman gewonnen", vertelt Raymond Poulidor aan Sporza. De Fransman werd drie keer tweede in de Tour.

"Maar in deze Tour mogen we zeker niet klagen. Het is een buitengewoon jaar voor het Franse wielrennen: we hebben jongeren, sprinters en ronderenners."

Wat verwacht Poulidor van de korte rit van vandaag? "Als Bardet vanavond het geel pakt, dan heeft hij de Tour gewonnen. Ik zeg het al een tijdje: als Froome zijn gele trui verliest, dan verliest hij ook de Tour."

"De fysionomie van de Tour zal volledig veranderen. Wat wordt de attitude van Sky? Zullen ze de koers controleren of laten ze het werk over aan Astana, dat een zwakke ploeg heeft? Maar de uitdagers van Froome moeten weer tijd op hem nemen."