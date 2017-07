Contador en co mochten niet door. Contador en co mochten niet door.

Alberto Contador moest gisteren het peloton even laten rijden in de beginfase van de 12e etappe. De Spanjaard kon het tempo wel volgen, maar werd na een plaspauze tegengehouden bij een overweg. Ook onder meer André Greipel en Tim Wellens moesten even voet aan de grond zetten.