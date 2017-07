Porte over Tour-organisatie: "Zouden ze hun kind de Mont du Chat laten afdalen?"

Richie Porte moest de Tour zondag verlaten. Richie Porte moest de Tour zondag verlaten.

Richie Porte heeft fel uitgehaald naar de organisatie van de Ronde van Frankrijk. De Australiër kwam zondag zwaar ten val in de afdaling van de Mont du Chat. De BMC-kopman zit vooral in met Daniel Martin, die hij meesleurde in zijn tuimelperte.