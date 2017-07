De fratsen van de UCI-jury in de Tour: Sagan, Bouhanni en Uran

Op de vierde dag van de Tour zijn alle ogen gericht op de wedstrijdjury. Peter Sagan en Mark Cavendish vechten een robbertje uit in de massasprint. Sagan maakt een elleboogbeweging, Cavendish komt zwaar ten val.

De jury besliste aanvankelijk om de wereldkampioen van de 2e naar de 115e plaats terug te zetten én om hem 50 punten extra af te nemen voor de groene trui. Maar rond 19u komt de UCI met een nieuwe beslissing naar buiten: Peter Sagan moet de Tour alsnog verlaten.

"Het was geen makkelijke beslissing. We weten over wie we spreken. Maar het gaat niet over de persoon, maar over de daad. Die lijkt me zeer opzettelijk, het lijkt bijna op slaan", zegt Mariën. Ritwinnaar Arnaud Démare, die ook geen zuivere sprint reed, ontsnapt aan een sanctie.