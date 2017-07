UCI keert op stappen terug: plots geen tijdstraf meer voor Uran

Rigoberto Uran, George Bennett en Romain Bardet lieten zich gisteren in de slotfase van de etappe naar Peyragudes bevoorraden. Mag niet in de laatste 20 kilometer van een etappe, zegt het UCI-reglement. Maar vreemd genoeg kregen enkel Uran en Bennett een tijdstraf van 20 seconden, AG2R-kopman Bardet ontsnapte.

Cannondale, de ploeg van Uran, ging verhaal halen bij Philippe Mariën, de Belgische voorzitter van de UCI-jury. "In ons eerste gesprek ging het over de veronderstelling van de UCI dat een ploegverzorger Uran nog had bevoorraad op 6 km van de finish", deed ploegmanager Jonathan Vaughters gisteren zijn verhaal aan Cyclingnews.

"Maar de drinkbus kwam van iemand die werkt voor de marketingdienst van onze sponsor in Frankrijk. Ze hebben geen band met onze ploeg. Die kerel heeft dat op eigen verzoek gedaan. Het is jammer, maar hij is geen lid van onze staf."

"We dachten dat wij om die reden een straf hadden gekregen en Bardet niet, maar Mariën reageerde dat het hem niet uitmaakte of de drinkbus nu van een toeschouwer kwam of een verzorger. De straf zou gelijk blijven."

"Ik vind dat Mariën hier een incompetente of vooringenomen beslissing gemaakt heeft. Als ze fair willen zijn, dan moeten ze fair zijn."