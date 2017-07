Backaert: "Ook in de gruppetto wordt bergop weinig gepraat"

Ook vandaag moet Backaert standhouden in de Pyreneeën. Ook vandaag moet Backaert standhouden in de Pyreneeën.

De Ronde van Frankrijk is sinds gisteren in de Pyreneeën beland en dat is geen pretje voor niet-klimmers. Onder hen Frederik Backaert, de Tour-debutant van Wanty - Groupe Gobert die zijn ervaringen een hele Tour deelt met Sporza.