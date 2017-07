Bakelants: "Zaterdag word ik misschien geslachtofferd voor gele doel"

Jan Bakelants zag de ritoverwinning van zijn AG2R-ploegmaat Romain Bardet in Peyragudes natuurlijk graag gebeuren. "De topfavoriet is hij niet, maar het is vandaag een pak interessanter geworden. Ik hoop natuurlijk dat Romain het laken naar zich toe kan trekken."

"Om echt helemaal gerust te zijn, zou Bardet voor aanvang van de tijdrit toch twee minuten voorsprong moeten hebben. Dan pas kun je zeggen: "Het zou niet meer mogen misgaan"."

Voor de Fransen moet Bardet dé opvolger worden van Hinault. "Bardet blijft daar heel kalm bij. Na vorig jaar had hij hier heel gestresseerd aan de start kunnen komen en daardoor alles kunnen verliezen, maar hij heeft een soort natuurlijke flow over zich dat alles wel zal loslopen."

Bakelants heeft de rit naar Rodez, waar hij twee jaar geleden derde werd, met rood aangestipt. Toch moet hij dan wellicht in het gelid voor Bardet. "Dat zou een rit zijn die mij heel goed ligt, want het is dezelfde finish als twee jaar geleden."

"Het is een heel technische finish. Om iets te kunnen doen, moet ik zelf goed geplaatst zijn. Jammer genoeg is de ploeg daar minder handig in. Dat komt vooral neer op mijn schouders en die van Oliver Naesen. Het zou kunnen dat ik zaterdag geslachtofferd word voor het gele doel."