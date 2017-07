LeMond: "Zou niet te veel zoeken achter tijdsverlies van Froome"

Greg LeMond keek gisteren ook aandachtig toe hoe Christopher Froome zijn gele trui verloor op de steile finish in Peyragudes. "Het is een goed teken dat de Tour nog niet beslist is, maar het was maar 200 meter en ik zou er niet te veel achter zoeken."

Froome volgt op amper 6 seconden van gele trui Fabio Aru en heeft op de voorlaatste dag nog een tijdrit in Marseille achter de hand. "En Sky heeft een heel sterke ploeg in vergelijking met de anderen", zegt de drievoudige Tourwinnaar.

"Maar met Aru, Bardet en Uran zijn er nu drie uitdagers. Hopelijk krijgen ze nu meer vertrouwen om aan te vallen, nu ze gezien hebben dat Froome kwetsbaar is. Ik denk dat ze tot nu een beetje geïntimideerd waren."

LeMond vindt ook dat Aru en Bardet de druk nog bij Froome mogen leggen. "Als Bardet aanvalt, dan moet Aru naar Froome kijken om de kloof te dichten. En als Aru probeert, dan moet Bardet net hetzelfde doen."