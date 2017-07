"De gele trui dragen is fantastisch, maar de Tour is nog niet voorbij"

"Ik ben van ver aangegaan en heb vooral aan het klassement gedacht. Mijn felicitaties aan Bardet, die toch een groot nummer opgevoerd heeft. Ik ben heel tevreden met de gele trui, het is één van de mooiste dingen die een renner kan meemaken."

Vraag is nu of Astana wel de ploeg heeft om de gele trui te verdedigen. "Ik kan alleen maar zeggen dat mijn ploegmaten alles geven. We hebben jammer genoeg al veel valpartijen gehad, zoals bijvoorbeeld Loetsenko afgelopen zondag. Maar hij heeft zich sterk gehouden, ze zijn heel sterk zowel met de benen als in het hoofd."



Na z'n krachtige finish vandaag is Aru meer dan ooit uitgegroeid tot een kandidaat voor de eindzege. "We zullen het zeker proberen, maar de Tour duurt nog lang. Ik heb een kleine voorsprong, maar morgen is het alweer een bijzonder belangrijke dag. Het zal een gevaarlijke en moeilijke rit zijn. Bij korte ritten gebeurt de schifting vaak al vroeg, dus we zullen alert moeten zijn."