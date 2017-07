"Chris had gewoon de benen niet, de anderen waren sterker"

We gaan proberen om morgen weer koers te maken. We zitten in een andere situatie. Het kan ook weer iets anders openen.

Het afhaken van Froome was verrassend, al hadden ze er bij Team Sky ergens ook rekening mee gehouden. "Je weet dat alles mogelijk is en iedereen erg aan elkaar gewaagd is dit jaar. Op zo'n specifieke aankomst, verlies je dan zo 20 seconden."

"We hadden alles onder controle tot de laatste 400 meter. Als je leeg bent en de benen niet hebt die de anderen wel hebben en je wil ze bijhouden, dan blaas je jezelf zo op."

Froome betaalde z'n minder moment meteen cash, de gele trui zit morgen om de schouders van Fabio Aru. "Of dat een voordeel of een nadeel is, weet je nooit . Dat zal uiteindelijk misschien wel niet zo heel veel verschil maken. We gaan proberen om morgen weer koers te maken. We zitten in een andere situatie. Het kan ook weer iets anders openen."