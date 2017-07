Kan Fabio Aru de gele trui vasthouden? Kan Fabio Aru de gele trui vasthouden?

De 12e etappe in de Tour heeft een kleine verrassing opgeleverd, want Chris Froome is zijn gele trui kwijt. Verandert dat voor u iets aan zijn kansen op de eindzege? Laat in onze poll weten wie uw favoriet is om in Parijs in het geel te staan.