De Gendt: "Zigzaggen naar boven, want helemaal choco"

"Op de Port de Balès reed Kirijenka een heel strak tempo en bleef er niet veel volk meer over. Toen Barguil samen met Contador ging, zag je dat veel renners geen versnelling meer hadden. Er konden nog 10 à 12 renners volgen en de rest moest eigen tempo rijden", doet Pauwels het verhaal van de rit.

"Ik zat in een achtervolgende groep en aan de voet van de Peyresourde kwam ik aansluiten met Betancur. Maar toen versnelden ze vooraan en in die groep met Froome heb ik dus niet meer gezeten."



"Ik dacht dat ik een mooie uitslag kon rijden, misschien top 10 maar daar moet je natuurlijk voor vechten. Op een bepaald moment was het beter om me te sparen voor morgen, maar tegen dat het tijd was om te sparen zat ik al op de top van de Peyresourde. M’n conditie is goed, jammer dat Cummings geen vrijgeleide kreeg, anders had het er mooi uitgezien voor hem."