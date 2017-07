"Geen verrassing dat Bardet wint, wel dat Froome geel verliest"

Romain Bardet bleek de sterkste in de stevig oplopende laatste hectometers richting finish. "Voor mij is het geen verrassing dat hij wint. Ik zag dat hij zijn pedalen niet voelde en in de ontsnapping zat niet echt iemand mee voor het hooggebergte. Ik wist dat de kans groot was dat we de zege zouden pakken", vertelt Jan Bakelants.

"Romain had veel zelfvertrouwen voor deze rite. Of hij nu kandidaat winnaar is? Dat was hij al voor de Tour. Als je vorig jaar tweede wordt, dan kun je ook winnen. Aru is duidelijk ook wel heel sterk."

"Dat Chris Froome de gele trui verliest, is wel een verrassing voor mij. Al toont het misschien wel aan dat hij toch niet zo goed is als hij laat uitschijnen. Op La Planche des Belles Filles kreeg hij eigenlijk ook al een pak slag en vandaag weer. Morgen wordt een speciale rit. Ik weet niet goed wat ik daarvan moet denken."