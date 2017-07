"Uran beseft dat we veel voor hem gedaan hebben"

Hilaire Van der Schueren vond Rigoberto Uran op 18-jarige leeftijd bij een klein Italiaans ploegje. "Hij sprak al een paar woorden Italiaans, wat de integratie in onze ploeg wel iets makkelijker maakte. Toch was het natuurlijk een serieuze aanpassing voor hem", haalt Van der Schueren herinneringen op.

Eén seizoen reed Uran voor de Unibet-ploeg van Van der Schueren. "Met succes, want hij won meteen een etappe in de Ronde van Zwitserland. Maar daarna maakte hij in de Ronde van Duitsland een zware val, waarbij hij zijn beide armen brak. Na dat seizoen was het ook afgelopen met Unibet."

Intussen heeft Uran een heel parcours afgelegd. "Maar elke keer ik hem zie, merk ik dat hij beseft dat we veel voor hem gedaan hebben. Hij is wel geëvolueerd. Vroeger was hij meer klimmer dan nu. Ik hoop dat hij het podium haalt in Parijs, dat is zeker mogelijk. Dan moet hij wel de benen hebben om Froome te volgen. Dat zal vandaag al duidelijk worden."