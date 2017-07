Brailsford: "Belgen bij Sky? Dat zouden we graag willen"

De gele trui is al sinds de eerste rit in het bezit van Sky, eerst met Geraint Thomas en nu Chris Froome. "Dat is een goed scenario voor ons, we hebben niet te klagen", lacht Dave Brailsford voor de camera van Sporza.

"Nu komen de lastige ritten er wel aan. We hebben een mooie, maar kleine bonus. Als we de kloof kunnen uitdiepen, zullen we dat niet laten. We zullen zien hoe de koers verloopt. We moeten vooral kalm blijven en de juiste beslissingen nemen. Het collectieve is de kracht van onze ploeg."

Hoe zit het met het vormpeil van Chris Froome? "Ik denk dat hij tegen zijn topvorm aanzit. Hij oogt fris en dat is belangrijk met het oog op wat nog komt. Hij wil deze vorm aanhouden tot het einde van het seizoen, want hij mikt ook op de Vuelta."