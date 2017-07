Retour 14 juli 2003: Armstrong duikt veld in na doodsmak Beloki

De bewuste rit in de Tour van 2003 is een etappe om van te likkebaarden. Het ONCE-team van Joseba Beloki, de grote uitdager van Lance Armstrong, stuurt Jörg Jaksche mee in een vroege ontsnapping in een poging om het US Postal van Armstrong uit zijn tent te lokken.

Het plannetje van ONCE slaagt maar deels. US Postal moet inderdaad het werk opknappen, maar de ploegmaats van Armstrong houden de vlucht wel onder controle. Op de laatste hindernis richting finish springt een beresterke Aleksandr Vinokoerov weg uit wat overblijft van het peloton. De Kazak stoomt door naar de dagzege in Gap.

Maar achter Vinokoerov slaat het noodlot toe voor Beloki. In de gevaarlijke afdaling van de Côte de la Rochette verliest de Spanjaard de controle over zijn fiets en hij valt hard. Armstrong kan Beloki maar ternauwernood ontwijken. De Amerikaan snijdt door een veld een bocht af en wipt als een volleerd veldrijder over een greppel om zo weer aan te sluiten.