Het beste uit Vive le Vélo: van de tranen van Planckaert tot de baard van Geschke

Jo Planckaert is aan zijn tiende Tour bezig als VIP-chauffeur bij Quick-Step Floors. Dat zijn er 9 meer dan als renner. De enige Tour die Planckaert reed, in 1997, was geen succes. Hij kwam buiten tijd aan tijdens een bergetappe en moest opgeven. Het leverde wel een legendarische quote op. “Ik heb de laatste col met mijn remmen dicht moeten oprijden, anders kwam ik ten val.”

Planckaert won in 1993 een rit in de Ruta del Sol door zijn kopman Wilfried Nelissen te kloppen in een rechtstreeks duel. Die was niet opgezet met de actie van Planckaert en liet dat ook duidelijk merken. Planckaert trok zich daar niets van aan.

“Er waren geen afspraken. Normaal gezien wordt er gewerkt voor Nelissen, maar ik zag mijn kans. Ik mag toch ook eens meesprinten? Dat is goed voor de moraal, eens een koers winnen.” In Vive le Vélo blikt hij terug. “Het was mijn eerste zege bij de profs, maar de stemming in het hotel was als op een begrafenis. Ik stond met de tranen in mijn ogen, maar dat was niet van vreugde.”