Froome woonde 10 jaar geleden in België: "Jammer dat ik geen frietjes meer mag eten"

Froome woonde in 2006 even in België. "Toen ik voor het eerst naar Europa kwam in 2006 heb ik wat tijd in de buurt van Leuven gespendeerd, in Tielt-Winge. Voor mij was dat een overgangsperiode."

"Ik ben opgegroeid in Afrika en wist niets over het profwielrennen. In België ben ik kermiskoersen komen rijden. Zo leerde ik de stiel en leerde ik vooral in een peloton rijden. Voor mij was dat een heel waardevolle periode. Ik kon in het begin niet heel goed sturen, dat moet ik toegeven. Ik was al blij dat ik een kermiskoers kon uitrijden."

"Ik heb sinds mijn passage in België heel wat kilo's verloren. Ik heb zeker geleerd om op mijn eten te letten. Vooral in de bergen werpt dat zijn vruchten af. Ik was in België verlekkerd op de frietjes. Hoe kan je er niet van houden? Het moet al van 2006 geleden zijn dat ik er nog heb gegeten. Jammer dat ik er nu geen meer mag eten. Ze zijn alleszins beter dan mijn recuperatievoeding."