Gretige Belgen: "Pyreneeën vormen ideaal aanvalsdecor"

Serge Pauwels ging vorige zaterdag al eens in de ontsnapping, maar toen gaf Sky geen duimbreed toe. Nu hij wat verder is teruggezakt in het klassement hoopt hij een vrijgeleide te krijgen. "Hopelijk laten ze me nu wel gaan. Het klassement is in principe gemaakt", aldus Pauwels.

"Ik wil graag vanaf het begin aanvallen en daarna zien we dan wel. De vorige jaren liet Sky de vluchters ook meer begaan wanneer ze de gele trui wilden beschermen. Het zullen nu ook vaak grotere groepen zijn die wegspringen, en hopelijk kan ik dan meeglippen. Ik ga me zeker niet inhouden als de mogelijkheid zich morgen voordoet, want ik wil geen kansen laten schieten."