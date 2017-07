Backaert: "Gisteren 2 vluchters, vandaag 3. Vooruitgang is dat niet echt"

Pieter Vanspeybrouck liet zich gisteren opmerken met een 8e plaats in Bergerac. Ook vandaag nestelde hij zich tussen de sprinters om bij de eerste 10 te finishen. Dat lukte net niet, aangezien hij in Pau als 11e over de eindstreep bolde. "Bouhanni liet zich gelden en wriemelde zich overal tussen. Daardoor moest ik in de remmen en zat een mooie ereplaats er niet meer in", aldus Vanspeybrouck.

De aanvalslust bij Wanty-Groupe Gobert is nog niet gemilderd. Ook Vanspeybrouck wil de sprong graag eens wagen. "Een van de komende dagen wil ik eens meeglippen in de ontsnapping. Misschien morgen, maar dat belooft een zware beproeving te worden. Zeker met de explosieve bergrit van vrijdag in het vooruitzicht. In ieder geval, de benen voelen nog steeds goed na 11 dagen in de Tour".