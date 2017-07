Froome: "Of ik morgen ga aanvallen? Goeie vraag"

Het is voorlopig nog niet de Tour van Alberto Contador. Telkens de favorieten elkaar bekampen moet hij al snel de rol lossen. Momenteel bekleedt hij de 12e plaats in het klassement, op ruim 5 minuten van Froome. Als klap op de vuurpijl viel hij vandaag in de rit naar Pau, met een pijnlijke heup als gevolg. Toch gelooft de Spanjaard nog in zijn kansen.

"Ik heb het al moeilijk gehad, maar ik geef me nog niet gewonnen. Zij die denken dat ik het nu al opgeef kennen me duidelijk niet. Ik wil het niet zomaar voor bekeken houden, ik ben vastberaden om er nog iets van te maken. Ook voor mijn fans, natuurlijk. De Pyreneeën en de Alpen komen eraan, dus kan ik me zeker nog tonen", besluit "El Pistolero".