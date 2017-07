Stybar na nieuwe zege van Kittel: "We hebben nog champagne genoeg"

Patrick Lefevere was uiteraard ook weer een tevreden man. "Het kan verkeren. Verleden jaar ging het allemaal moeizaam voor Kittel, maar nu vloeit alles eruit. Hij is ontspannen en dat straalt hij ook uit", stelt de manager van Quick-Step vast.

Hoeveel ritzeges zitten er nog in voor Kittel? "Moeilijk te zeggen. Het mooiste zou zijn als hij in het groen kan winnen op de Champs-Elysées. Dat zou een mooie revanche zijn na de pech van vorig jaar."

"Of we hem zullen kunnen houden? Daar heb ik geen zicht op. We hebben al verschillende keren gesproken. Hij wil blijven, maar wie wil er ook niet bij zo'n ploeg blijven? Toch is het afwachten wat er nu zal gebeuren."

"Ook de jacht op Julien Vermote is geopend. Het werk dat hij in zijn eentje opknapt, is ongelooflijk. Op dit moment rijdt hij voor twee. We willen hem uiteraard graag houden, maar daarvoor moet je altijd met zijn tweeën zijn."