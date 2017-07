Retour 13 juli 1967: Tom Simpson bezwijkt op Mont Ventoux

In de Tour van 1967 voerde de 13e etappe de renners van Marseille naar Carpentras. De rit werd gewonnen door Jan Janssen, maar het overlijden van Tom Simpson wierp een donkere schaduw over de zege van de Nederlander.

Simpson, die zich twee jaar eerder als eerste Brit in de geschiedenis tot wereldkampioen gekroond had, begon tijdens de beklimming van de Mont Ventoux plots te zwalpen, maar werd door zijn ploegleider weer in het zadel geholpen.

Even verderop stortte Simpson helemaal in. De 29-jarige Brit werd na een reanimatiepoging nog met een helikopter naar het ziekenhuis gevoerd, maar daar konden de dokters enkel zijn overlijden vaststellen.

De officiële doodsoorzaak luidde "hartstilstand door uitputting". De loden hitte op de Ventoux gecombineerd met vermoeidheid, alcohol en amfetamines bleek een dodelijke cocktail. Het overlijden van Simpson leidde tot verscherpte dopingcontroles tijdens de Tour. Op de Mont Ventoux werd een herdenkingsmonument opgericht op de plaats waar Simpson het leven liet.