Aanvaller Offredo: "Bravo, Marcel Kittel. We rijden allemaal voor jou"

Yoann Offredo was gisteren de renner van Wanty Groupe-Gobert die in de aanval trok. Ook hij kreeg nauwelijks gezelschap. Enkel zijn landgenoot Elie Gesbert van de kleine Fortuneo-ploeg sprong mee.

"Met z'n tweeën was het een onmogelijke opdracht", zuchtte Offredo gisteren voor de camera van ons Tourporgramma Vive Le Vélo. "Wat moesten we doen? Ons aan de kant zetten om nog eens te sprinten?"

"We zitten met z'n tweeën in de ontsnapping en niemand die nog iets probeert. Er zijn wel 50 ploegen die zich kunnen laten kloppen door Kittel, maar niemand gaat mee in de ontsnapping. Niemand. Geen enkele ploeg."