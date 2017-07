Bauer in VLV: "Wie is dat jong meisje dat een handtekening wil?"

Quick Step-pion Jack Bauer kreeg gisteren in volle sprintvoorbereiding een duw van Nacer Bouhanni, maar zelf tilt hij niet zwaar aan het voorval: "Bouhanni probeert gewoon zijn positie te beschermen achter zijn lead-out. Elke renner zou dat doen. Dat gebeurt in het heetst van de strijd."

"Om de etappe te winnen, moet je ruimte creëren. Ik heb geen probleem met wat er vandaag gebeurd is", vertelt de Nieuw-Zeelander aan de tafel van Maarten Vangramberen.

"Een seconde nadat het gebeurd was, keek ik achterom. Ik voelde iets op mijn schouder. Ik dacht: "Wie is dat jong meisje dat een handtekening wil? Dit is niet het geschikte moment." Het enige waaraan ik op dat moment eigenlijk denk, is de positie van Kittel."