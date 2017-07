Degenkolb: "Ik kon Kittel niet volgen, en toen moest hij nog beginnen sprinten"

In 1975 was het Frans Verbeeck die na de Ronde van Vlaanderen verkondigde dat Eddy Merckx 5 kilometer per uur sneller reed dan de rest. Vandaag werd er gefluisterd dat dit in het geval van Kittel 10 kilometer per uur sneller is. De Duitse sprintbom blies vandaag iedereen weg en werd intussen gedoopt tot "Koning Kittel". Wie doet hem nog wat?

De groene trui zit na de sprint in Bergerac nog wat steviger om zijn schouders - Matthews en Greipel deden in Bergerac slechts mee voor verre ereplaatsen en volgen al op meer dan 100 punten in het klassement voor de groene trui.