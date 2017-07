Frank Hoste: "Greipel moet vertrouwen hebben in zijn lead-out"

"Het valt me op dat de ploegmaats van Greipel heel vroeg zijn beginnen rijden, op 9 kilometer", analyseert Frank Hoste, cocommentator bij Sporza Tour op Radio 1. "Dat is al heel vroeg. Voluit rijden, dat kun je maar 500 meter volhouden. Met 5 renners is dat te weinig."

"Greipel zit op een bepaald moment goed in het wiel van Roelandts. Die kijkt om en er zitten 2 renners van Katjoesja in zijn wiel. Greipel heeft het vertrouwen in zijn lead-out laten gaan. Hij moet vertrouwen hebben in zijn lead-out, in plaats van zijn sprint af te stemmen op Kristoff of een andere sprinter."

"Hij moet in het wiel van Roelandts de laatste bocht indraaien en sprinten. Valt hij stil? Oké, dan is hij 2e of 3e, maar heeft hij tenminste een sprint gereden. Nu heeft hij een sprint gereden met de benen stil omdat hij geen kant op kon."