Sergeant: "Greipel moet zelf aan de sprint beginnen, ook al is het nog ver"

"Alles liep vrij goed, tot de laatste 400 meter", opende Marc Sergeant zijn analyse bij Sporza. "Roelandts zat op kop, met twee renners van Katjoesja en Greipel in zijn wiel."

"Maar blijkbaar was die jongen van Katjoesja niet sterk genoeg meer om aan te zetten. Op links kwam er dan een hele golf renners en dan weet je dat het heel moeilijk wordt."

"André kwam niet meer tot sprinten. De volgende keer moet hij gaan, ook al is het nog 300 meter. Anders maak je geen kans tegen deze Kittel, die gewoon outstanding is."

"André moet zelf beginnen aan zijn sprint, ook al is het nog ver. Kittel doet dat ook. Hij kijkt naar niemand, alleen naar zichzelf. Als je hem laat komen, dan is het over. Zo simpel is het. Greipel zegt zelf ook dat hij niemand iets kan verwijten. "Ik ben de enige die iets verkeerds gedaan heeft", zegt hij."