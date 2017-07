Lefevere: "Het zal een kwestie van geld worden om Kittel te houden"

Ook in Pau toonde Marcel Kittel zich de sterkste van het sprintersgild. In de kronkelende straten richtig de finish leek hij slecht gepositioneerd te zitten, maar aan het eind sprintte hij met overmacht naar zijn 4e ritoverwinning in deze Tour. Met 13 Touretappes op zijn teller overtreft hij nu de Duitse recordhouder Erik Zabel.

"Daar zal Marcel zeker blij mee zijn. Het zag er nochtans niet goed uit in de laatste kilometer, want hij zat niet in een ideale positie. Marcel heeft dan een klein tussenspurtje gedaan en zo kon hij wat opschuiven. In de sprint stond er opnieuw geen maat op hem", aldus een tevreden ploegleider.