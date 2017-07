Vanspeybrouck (8e): "Je moet goed zot zijn om je in zo'n sprint te smijten"

1 Belg in de top 10 van de rit naar Pau vandaag: Pieter Vanspeybrouck. De renner van Wanty-Groupe Gobert vreesde het sprintersgewoel in de slotkilometer niet en gooide zich volop in de massasprint.

"Ik heb me er vol tussen gesmeten in de laatste kilometer en daar zat ik vrij goed gepositioneerd. Ik hoopte om een plekje in de eerste 10 te behalen en dat is me uiteindelijk mooi gelukt. De ploeg zal content zijn", reageert Vanspeybrouck.