Eddy Planckaert over Sagan: "Ik zou het ook gedaan hebben"

Peter Sagan (foto) heeft de bühne moeten verlaten. "Ze worden streng", vindt Planckaert. "De wedstrijdcommissarissen moeten hun werk doen. Gelukkig doen ze dat zeer goed. Er hoeven geen doden te vallen."

"Als sprinter kan ik me wel niet vinden in die beslissing. Het elleboogje was er wat over, maar ik vermoed dat hij zichzelf wou beschermen. Dat is een normale reactie van een sprinter als je een concurrent voelt komen. Ik zou het ook gedaan hebben. In de jaren 80 zouden ze me wel niet naar huis gestuurd hebben, denk ik."

Cavendish brak wel zijn schouderblad. "Dat is het risico van het vak. Het hoort erbij", vindt Planckaert. "Als je niet tegen stof, niet tegen regen of niet tegen gevaar kunt, moet je niet koersen. Wielrennen is de gevaarlijkste sport die er bestaat."