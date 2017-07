Hilaire foetert tijdens rit: "Morgen mogen ze weer achter ons rijden"

Yoann Offredo (Wanty-Groupe Gobert) trok vandaag meteen ten aanval, maar kreeg alleen Elie Gesbert (Fortuneo) mee. "Het is onbegrijpelijk", vertelde ploegleider Hilaire Van der Schueren aan Carl Berteele, onze man op de motor.

"Als je ziet dat hier ploegen zijn die nog maar 1.000 euro verdiend hebben. Ze gaan niet eens mee met een vlucht. Waarom stuurt Lotto niemand mee? Dan hoeven ze niet op kop te rijden in het peloton. Maar goed, iedere ploeg heeft zijn tactiek, zeker?"

"We hadden gehoopt dat vandaag 7 of 8 renners ten aanval zouden trekken. Wij hebben het geforceerd. Iedereen praat over de saaie etappes, maar ze doen er niets aan. Wij proberen het, maar niemand helpt ons. Het is onbegrijpelijk. Maar morgen mogen ze weer achter ons rijden."