Van Avermaet: "Heb al bewezen dat ik de Tour kan redden voor BMC"

"Op zich verandert er niet zoveel", vertelde Greg Van Avermaet vanochtend bij de start. Zijn BMC-ploeg moet voort zonder Richie Porte, die zondag zwaar ten val kwam.

"In de ritten die ik aangestipt heb, moet ik het bewijzen. Ik krijg iets meer ploegmaats in steun en dat is een voordeel. Zeker in de etappe naar Rodez (zaterdag), als daar gecontroleerd moet worden."

"Voor de rest moet ik afwachten. Het is een Tour van geduld hebben. De omstandigheden zitten ook niet echt mee. Vandaag en morgen konden we iets proberen met de wind, maar het is windstil."

"Het doel van onze ploeg was om een grote klassieker te winnen en om op het Tour-podium te staan. Dat laatste zal niet meer lukken. We zijn een beetje onthoofd, maar ik heb de vorige jaren al bewezen dat ik de Tour kan redden voor BMC. Dat zal ik dit jaar ook proberen te doen."