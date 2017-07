Het vingertje van aanvaller Offredo: "Niet met mij, hé"

VRT ???media.video.type.mz_vod??? 1e vluchter Offredo krijgt geen metgezel: "Niet met mij" 1e vluchter Offredo krijgt geen metgezel: "Niet met mij"

Yoann Offredo trok vandaag meteen ten aanval, maar de Fransman van Wanty-Groupe Gobert kreeg niet onmiddellijk gezelschap. Offredo had duidelijk geen zin in een hopeloos offensief in zijn eentje en liet dat ook zichtbaar weten. Uiteindelijk kreeg hij niet veel later het gezelschap van Elie Gesbert (Fortuneo).