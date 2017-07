Steels over drinkbus: "Sta er nog altijd van versteld dat ik dat gedaan heb"

"Het is al 20 jaar geleden, daar schrok ik toch van. Ik heb toen het geweldige idee gehad om in een massasprint een drinkbus te gooien naar enkele renners", lachte Tom Steels vanochtend bij Carl Berteele.

"Ik heb toen gelukkig niemand geraakt. Daar ben ik, achteraf bekeken, echt heel tevreden over. Als ik nu naar de beelden kijk, dan sta ik er nog altijd van versteld dat ik dat ooit gedaan heb. Het is echt een moment geweest waarop ik niet wist dat ik op de fiets zat, denk ik."

"Het was in 1997 een verschrikkelijke Tour voor mij. Conditioneel was ik goed en ik was klaar om een rit te winnen. Maar alles liep verkeerd. Ik ben er, op de eerste rit na, nooit in geslaagd om echt te sprinten. Dat frustreerde me wel."

"Ik weet dat ik een duw kreeg en door het oog van de naald kroop. Dat gaf een verkeerde reactie. De jury moest me wel uit de koers zetten, dat kon niet anders. Nadien heb ik er lessen uit getrokken. Ik heb later zelden nog mijn kalmte verloren in een sprint. Het was een goeie les."