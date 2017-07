Geheimzinnige Roelandts: "BMC? Ik heb nog niets getekend"

Onze reporter viel met de deur in huis: waarom verhuist Jürgen Roelandts naar BMC? "Ik kan niet zeggen dat dat al officieel is. Ik heb er al veel over gelezen, maar het is altijd afwachten. Ik heb nog niets getekend, nog nergens."

"Of ik op weg ben naar BMC? Wie zal het zeggen. Natuurlijk is er interesse van BMC, maar die is er ook van andere ploegen geweest. En zo lang er niets getekend is, kan ik niet meer zeggen."

"Er wordt nog altijd gesproken", zegt Roelandts. Ook met Lotto-Soudal? "Neen. Dat ik wegga, is dan de conclusie. Ik heb hier altijd graag gereden en heb hier veel vrienden. Het is geen gemakkelijke keuze."

"Maar mocht ik op het einde van mijn carrière zeggen dat ik nooit andere lucht gehad heb, dan zou dat raar zijn. Ik ben een beetje aan het rondkijken, maar ik ben met dat contract pas na de Tour bezig. Ik kan dat makkelijk loslaten."