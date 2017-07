Retour 12 juli 1989: Dhaenens valt in de laatste bocht

Een jaar later zou Rudy Dhaenens, die in 1986 een rit had gewonnen in de Tour, sportieve revanche nemen.

In Utsunomiya (Japan) boekte Dhaenens in 1990 de mooiste zege uit zijn carrière: de Oost-Vlaming werd wereldkampioen in Japan.

Dhaenens, die in 1992 afscheid nam van de wielersport, overleed in 1998 op 36-jarige leeftijd. Dhaenens verongelukte op weg naar de aankomstplaats van de Ronde van Vlaanderen, waar hij commentaar zou geven.