De meest strijdlustige renner van de eerste week? Lilian Calmejane

Lilian Calmejane (Direct Energie) is de eerste genomineerde voor de "Superstrijdlust"-prijs in de Ronde van Frankrijk. De Fransman, zaterdag ritwinnaar in Station des Rousses, werd in een onlinestemming verkozen tot meest strijdlustige renner van de eerste Tour-week.