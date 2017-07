Lefevere: "Door glazen deur vreesden we dat Kittel de Tour niet kon rijden"

Marcel Kittel zit al aan 3 ritzeges in deze Ronde van Frankrijk. Ietwat onverhoopt, want net voor de Tour schrokken ze zich een hoedje bij Quick-Step.

"Een week voor de start raakten we in paniek. Kittel was met zijn knie tegen een glazen deur gelopen in een restaurant. We vreesden dat hij de Tour niet kon rijden", doet teammanager Patrick Lefevere het verhaal.