Aru: "Toen ik hoorde dat Froome pech had, ben ik meteen gestopt met rijden"

De rustdag vandaag bood de renners de ideale gelegenheid om eens terug te blikken op de bewogen dagen die ze achter de rug hebben. Team Sky - met geletruidrager Chris Froome - legde vandaag geen persverklaringen af. Dat zorgde er dan ook voor dat dichtste concurrenten Fabio Aru en Romain Bardet enorm veel persaandacht genoten.

In een volgepakt zaaltje kwam Aru nog even terug op de gebeurtenissen van gisteren. Hij viel aan net op het moment dat Froome met pech kampte. "Toen ik op de radio hoorde dat Froome achter zat, heb ik meteen ingehouden", liet Aru vanmiddag optekenen.

Iets later in de race kwamen Froome en Aru dan ook nog even in aanraking. "Dat was zeker niet zijn bedoeling. Hij heeft zich er ook meteen voor geëxcuseerd."